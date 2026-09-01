Viceministro cubano afirma que el proceso de reformas económicas en la isla "va en serio"

"Las medidas se encuentran entre las 176 reformas económicas aprobadas en junio. Este es un proceso real, Esto va en serio. Estamos realizando transformaciones que están cambiando profundamente el funcionamiento de la economía nacional", aseguró el viceministro en recientes declaraciones que este martes replica la cartera en sus redes sociales.

Carlos Luis Jorge Méndez, de 38 años y licenciado en Economía por la Universidad de La Habana, es una joven figura emergente en la nomenclatura cubana tras una trayectoria dentro del Ministerio de Comercio Exterior que lo ha llevado al cargo de viceministro, ascenso que en los últimos meses le ha aportado más visibilidad.

Al introducir su publicación, el ministerio señaló que "está implementando nuevas medidas, derivadas de las transformaciones económicas aprobadas en el país, que tendrán un alto impacto en el desarrollo económico".

El Gobierno de Cuba aprobó en junio un paquete de reformas económicas y sociales que incluyen 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos que buscan dinamizar la economía de la isla, marcada por la profunda crisis que padece en los últimos años por motivos internos y externos.

Las reformas contemplan cambios que llevarían a impulsar sectores como la agricultura, el comercio exterior y el inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su aplicación acontece en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, agudizada especialmente desde enero, cuando inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado a partir de mayo una serie consecutiva de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.