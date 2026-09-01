Viuda de líder indígena paraguayo muerto en operativo policial denuncia ajusticiamiento

"Queremos que se esclarezca, a ellos los asesinaron injustamente, peor que a un criminal, ellos no eran criminales. Todos conocen a ellos. Hay evidencias de que los torturaron", dijo la mujer, que declaró en idioma guaraní ante una comisión de senadores, de acuerdo con la traducción hecha por el diario local Última Hora.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) informó el 15 de agosto, un día después del operativo, que Carrillo y Correa perdieron la vida tras enfrentarse a tiros con agentes del Grupo de Investigación Sensible (GISE) y efectivos de las Fuerzas Especiales de Paraguay.

El hecho ocurrió, informó entonces la institución, durante un operativo contra la estructura delictiva de Felipe Santiago Acosta, más conocido como Macho y uno de los criminales más buscados del país.

La prensa local difundió ese día imágenes de los dos hombres que portaban armas largas y fueron abatidos en el interior de un vehículo.

No obstante, Saucedo dijo hoy que testigos observaron que una camioneta escoltaba el auto en el que se desplazaban los hombres, y que según estos "los llevaron para ejecutarlos en otro lugar".

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La mujer también afirmó que los agentes "colocaron mal los cuerpos" dentro del auto después de supuestamente ejecutar a su marido y a Correa.

"El licenciado Catalino (Correa) era el que manejaba su auto y Antonio apareció como el chofer. Colocaron mal los cuerpos, no sabían qué hacer. Mucho les jugaron, les torturaron", apuntó la viuda.

El titular de la SENAD, Jalil Rachid, admitió el pasado 17 de agosto que los agentes practicantes no grabaron el operativo al ser tomados por "sorpresa".

"Estábamos preparando el ingreso cuando nos encontramos con este vehículo. Esto fue flagrancia. Teníamos trabajo de inteligencia e información. Hasta en las redes sociales de la comunidad se ve que ostentan uso de armas de grueso calibre, eso es público", dijo en una conferencia de prensa y citado por Última Hora.