Waymo estrena robotaxis en tres nuevas ciudades de EE.UU. mientras Zoox amplía sus pruebas

Waymo señaló en un comunicado que, con la incorporación de estas tres ciudades, ya ofrece viajes completamente autónomos en 14 localidades de Estados Unidos y que decenas de miles de personas se han registrado en cada una de ellas para utilizar el servicio en las nuevas localizaciones.

La compañía permitirá inicialmente el acceso a un número limitado de usuarios y prevé ampliarlo progresivamente hasta abrir el servicio al público general.

"Estamos centrados en hacer que el transporte cotidiano sea más seguro, sencillo y accesible", afirmó la directora de marketing de Waymo, Suzanne Philion.

La empresa aseguró que durante los últimos meses ha estado probando su sistema de conducción autónoma en las calles de las tres ciudades y sostuvo que sus vehículos registran un 94 % menos de accidentes con lesiones graves o mortales que los conductores humanos en condiciones comparables.

Coincidiendo con el anuncio de Waymo, Zoox, propiedad de Amazon, informó este martes de que iniciará operaciones de prueba en Houston y San Diego, lo que eleva a 12 el número de ciudades de EE.UU. en las que realiza ensayos.

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A diferencia de Waymo, Zoox no ofrecerá todavía transporte al público en esas dos ciudades. La compañía comenzará utilizando vehículos convencionales adaptados y conducidos manualmente para cartografiar las calles antes de pasar a pruebas autónomas.

Posteriormente prevé introducir sus robotaxis diseñados específicamente para funcionar sin volante ni puesto de conductor, aunque no anunció una fecha para el inicio del servicio comercial.

Zoox explicó que Houston permitirá poner a prueba su tecnología frente a altas temperaturas, lluvias intensas e inundaciones urbanas, mientras que San Diego servirá para estudiar operaciones en autopistas y condiciones de niebla costera.