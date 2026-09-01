Xi pide a sus aliados "dar un paso al frente" ante las guerras y la confrontación

"Las nubes de guerra siguen acechando al mundo", afirmó Xi durante su intervención en la cumbre de líderes de la OCS en Biskek (Kirguistán), en la que advirtió de una creciente pugna entre "el diálogo y la confrontación", "las ganancias compartidas y la mentalidad de suma cero" y "el multilateralismo y el unilateralismo".

"Ante tal encrucijada que atañe al futuro de la humanidad, la OCS debe dar un paso al frente para asumir sus responsabilidades históricas y dirigir el rumbo hacia el futuro", agregó el mandatario.

Xi reivindicó así un mayor papel para la organización, que este año cumple 25 años, y defendió el diálogo y la consulta para resolver diferencias, así como la colaboración multilateral frente a los desafíos comunes.

En materia de seguridad, el líder chino instó a los miembros a coordinar sus respuestas frente al terrorismo, el separatismo, el extremismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el fraude en las telecomunicaciones, y pidió reforzar la cooperación en seguridad de la información, bioseguridad y seguridad espacial.

"Nos es imperativo prevenir que las fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de nuestros países, pongan en peligro nuestra seguridad política y socaven la estabilidad regional", afirmó Xi, quien también respaldó la pronta puesta en marcha de cuatro centros de seguridad de la OCS.

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Sobre Ucrania, Oriente Medio y Afganistán, el mandatario aseguró que China está dispuesta a reforzar la comunicación y coordinación con los demás países de la organización para "promover la solución política" de esas crisis.

Xi acompañó su mensaje político con propuestas para profundizar la cooperación económica y tecnológica. Anunció que China desarrollará junto a otros países de la OCS un centro internacional de cooperación para la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y llevará a cabo cien proyectos de cooperación tecnológica durante los próximos tres años.

Pekín también trabajará con los miembros de la organización para aumentar en diez millones de kilovatios tanto la capacidad instalada de energía fotovoltaica como la eólica, además de impulsar la cooperación en comercio, inversión, conectividad, economía digital e industrias verdes.

La cumbre de Biskek, a la que asisten los máximos dirigentes de Rusia, China, India e Irán, se celebra bajo la sombra de la guerra en Ucrania y de la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.