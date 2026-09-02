Autoridades colombianas evitan nuevo atentado con explosivos en región atacada esta semana

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, señaló en X que en una zona rural de Cúcuta, capital departamental de Norte de Santander, el Ejército halló un vehículo robado que "tras ser verificado por un canino especializado, dio positivo para presencia de explosivos".

"Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. De inmediato se aseguró el sector y se coordinó con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos para verificar y neutralizar la amenaza", añadió el mandatario.

La información preliminar, precisó De la Espriella, señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable de este intento de atentado.

"La reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia", afirmó el presidente.

El ataque del lunes, entre tanto, fue cometido con un auto cargado con 80 kilogramos de explosivos en el municipio de Los Patios, aledaño a Cúcuta, ciudad que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela.

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Entre los heridos hay dos policías con lesiones de gravedad, mientras que hay cuantiosos daños materiales en la infraestructura policial y comercial de la zona, la cual se quedó sin electricidad durante varias horas.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Por otra parte, el mandatario hizo este miércoles un balance de las operaciones de la fuerza pública en las últimas 24 horas y señaló que 18 miembros de los grupos armados fueron detenidos; siete se sometieron a la justicia; cuatro menores reclutados forzadamente fueron recuperados, y un miembro del Clan del Golfo, principal banda criminal del país, murió.

"Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido. También golpeamos con fuerza al narcotráfico: 3.316 kilogramos de marihuana, 5 kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca" fueron incautados, añadió el presidente.

Desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, De la Espriella señaló que la fuerza pública ha detenido a 12.575 personas, incautado 38,6 toneladas de estupefacientes y erradicado 1.089 hectáreas de cultivos de hoja de coca.