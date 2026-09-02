Canadá prolonga hasta 2027 la rebaja fiscal a los combustibles ante la subida de precios

La medida, que entró en vigor el pasado 20 de abril y debía expirar el 7 de septiembre, supone un ahorro de 10 centavos de dólar canadiense por litro de gasolina y gasolina de aviación sin plomo, 11 centavos por litro de gasolina de aviación con plomo y cuatro centavos por litro de diésel y otros combustibles de aviación.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, señaló que la extensión tendrá un coste fiscal adicional estimado de 2.900 millones de dólares canadienses (2.095 millones de dólares estadounidenses o 1.810 millones de euros) y elevará a 5.300 millones el valor total de la rebaja durante el ejercicio 2026-2027.

Según el Gobierno, el precio de la gasolina cayó 11 centavos por litro el primer día en que entró en vigor la suspensión del impuesto.

A partir del 1 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2027, Ottawa recuperará la mitad del gravamen: cinco centavos por litro de gasolina y dos centavos por litro de diésel, antes de restablecer completamente el impuesto el 1 de abril.

El Ejecutivo del primer ministro, Mark Carney, justificó la prolongación por las presiones sobre el coste de la vida derivadas de los conflictos en Europa y Oriente Medio, así como por los nuevos aranceles estadounidenses contra Canadá.

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El anuncio se produjo el mismo día en que el Banco de Canadá decidió mantener su tipo de interés de referencia en el 2,25 %, nivel en el que permanece desde octubre de 2025, ante la incertidumbre económica derivada del recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos y los riesgos para la inflación.