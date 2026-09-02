China eleva a 21 los muertos y mantiene en 541 los desaparecidos por la riada en Tíbet

El Gobierno de la región del Tíbet informó en una rueda de prensa de que las cifras, actualizadas hasta las 12:00 hora local (04:00 GMT) de este miércoles, sitúan en 21 los fallecidos y en 541 las personas todavía sin localizar, de las cuales 261 son extranjeras.

El balance supone cinco muertos más que el difundido hasta ahora por las autoridades chinas, que desde el domingo mantenían sin cambios una cifra de 16 fallecidos y 546 desaparecidos.

Los equipos de emergencia han desplegado a más de 2.300 efectivos en las operaciones de búsqueda y rescate y han recibido 876 llamadas de familiares relacionadas con personas afectadas por la catástrofe, según la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades indicaron además que se han recuperado 847 efectos personales en la zona del desastre.

La actualización llega después de que los equipos de emergencia chinos dieran este miércoles por "prácticamente abierto" un acceso terrestre hasta el núcleo de la zona arrasada en Gyirong, tras una semana de trabajos condicionados por carreteras destruidas, desprendimientos y el riesgo de nuevos desastres secundarios.

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La riada del pasado 26 de agosto, originada por un colapso glaciar en Nepal, generó una masa de hielo, rocas y lodo que alcanzó Gyirong y destruyó el paso fronterizo con Nepal.

En el lado nepalí, las autoridades elevaron este miércoles a 1.127 los muertos y a 4.850 los desaparecidos, por lo que los últimos balances separados de ambos países sitúan la catástrofe en al menos 1.148 fallecidos y 5.391 desaparecidos.