De la Espriella anuncia primer cambio en su equipo tras renuncia de ministra de Educación

"Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden", escribió el mandatario -en X- al despedir a Morales, quien asumió la cartera de Educación el pasado 7 de agosto.

En su anuncio, el jefe de Estado adjuntó la carta de renuncia que Morales le dirigió el pasado lunes 31 de agosto, en la que la saliente ministra argumenta que "una situación familiar inesperada" reclama su presencia y toda su atención de manera inmediata, sin aportar más detalles.

De la Espriella también hizo pública la misiva donde le notifica a Morales que acepta su renuncia a partir del próximo lunes 7 de septiembre, justo un mes después de su investidura en la que acto seguido posesionó a su gabinete ministerial en Cali.

"Como Presidente de la República, acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado", se lee en la carta de De la Espriella a Morales.

La saliente jefa de cartera llegó al cargo en medio de fuertes críticas por sus convicciones religiosas, lo que encendió las alarmas en el mayor gremio de la educación en el país, la Federación Nacional de Educadores (Fecode), que asumió la designación de Morales como parte de la batalla cultural que prometió De la Espriella en campaña.

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Durante las tres semanas que estuvo en el cargo, Morales enfrentó la crisis derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó sin educación a miles de niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas, con 4.287 centros educativos dañados.

Muchos alumnos siguen aún por fuera de las aulas y sin poder acceder a clases virtuales, como planteó en un primer momento el Gobierno, porque estos menores no tienen equipos ni conectividad.

Morales también reabrió el debate sobre lo que algunos sectores consideran como "ideología de género", al manifestar el pasado 20 de agosto que, en el país hay una campaña 'woke' (de carácter progresista en defensa de derechos de grupos marginados) que ha intentando apoderarse de la enseñanza, especialmente en el programa de educación sexual.

"Ha habido una campaña 'woke' que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral", expresó entonces Morales a periodistas.

En su reemplazo llega al Ministerio de Educación Ilva Miryam Hoyos, ex procuradora delegada para la familia y la niñez durante la administración de Alejandro Ordóñez (2009-2016).

En ese periodo la Procuraduría (Ministerio Público) enfrentó fuertes críticas por defender una agenda conservadora que también se oponía a la denominada "ideología de género", la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, entre otros.