Delcy Rodríguez dice que habrá elecciones en la medida en que Venezuela "esté preparada"

"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", dijo Rodríguez al ser interrogada durante una comparecencia de prensa junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wrigth, quien se encuentra de visita en Caracas para la firma de acuerdos petroleros.

Poco antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había señalado que Rodríguez "quiere" que se celebren elecciones, pero opinó que el país todavía "no está preparado" para unos comicios, aunque espera que se celebren "pronto".

La mandataria afirmó que desde enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar, ha trabajado por la convivencia democrática y para que "definitivamente se levante el sistema de sanciones" impuesto a su país.

"En venezuela hay una Constitución y hay un sistema democrático previsto en la Constitución, lo segundo es que yo no fijo fecha", añadió.

Después de que Estados Unidos capturara a Maduro, la Administración de Trump abrió contactos con el nuevo Gobierno de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del Ejecutivo chavista, y, posteriormente, restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

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Trump anunció la semana pasada un acuerdo, que calificó de "histórico", por el que Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos de Venezuela que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El convenio ha sido criticado por sectores que acusan a Washington de no estar interesado en la democratización de Venezuela, sino únicamente en obtener acceso a su petróleo.

El Gobierno de Trump sostiene oficialmente que sigue buscando que se celebren comicios en el país suramericano, pero defiende que primero se debe revitalizar su economía por medio de este acuerdo petrolero.