Desvían por niebla vuelos que iban a Paraguay a aeropuertos en Argentina, Bolivia y Brasil

La medida, en vigencia desde las desde las 05:00 hora local (08:00 GMT), se adoptó debió a las condiciones de visibilidad "mínimas" en el Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), dijo a EFE el director de Aeropuertos de la Dinac, Daniel Báez.

En concreto, fueron desviados dos aviones de las aerolíneas Air Europa y Avianca, procedentes de Madrid y Bogotá, respectivamente, hacia el aeropuerto internacional Viru Viru, ubicado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, indicó a EFE el gerente de operaciones del Silvio Pettirossi, Walter Schuhbaum.

También aterrizaron en terminales alternas un vuelo de la compañía Copa procedente de Panamá y otro de Latam que había salido de Lima. El primero, según el funcionario, llegó al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta, en Argentina, y el último a la ciudad brasileña de Campo Grande.

Solo un vuelo ha aterrizado esta mañana en el principal aeropuerto de Paraguay debido a una "emergencia sanitaria de un pasajero", detalló Schuhbaum, quien indicó que la aeronave había despegado de Lima y tenía como destino Santiago de Chile.

Este miércoles la Dirección Nacional de Meteorología reportó la "presencia de neblinas en gran parte del país" y temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 26 grados en Asunción.