Detienen a once asiáticos en una operación contra la minería ilegal en Bolivia

El operativo se efectuó en la comunidad Lacatía, en el municipio de Sorata, a unos 150 kilómetros de la ciudad de La Paz, con la intervención de agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra Delitos Ambientales (Felcda) y funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

"Pudimos aprehender en primera instancia a 18 personas, 11 extranjeros, de nacionalidad china aparentemente, y 7 nacionales", dijo a los medios el director departamental de la Felcda de La Paz, coronel Marco Antonio Azeñas.

Los 18 detenidos fueron trasladados a las oficinas de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, "para que puedan ser puestos a disposición del control jurisdiccional y del Ministerio Público", indicó Azeñas.

El director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, señaló por su parte que la operación se realizó a solicitud de la cooperativa minera Buenavista, "que tiene derechos mineros sobre el área denominada Metalani 2, en la comunidad Lacatía", y cuyos asociados denunciaron "que habían sido invadidos por ciudadanos extranjeros".

La AJAM precisó en un comunicado de prensa que durante el operativo se ingresó primero a un campamento en Lacatía, posteriormente al río Huilachuro y, finalmente, en Metalani 2, donde "en un punto alejado del campamento, se identificó actividad minera en plena ejecución".

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"Asimismo, se evidenció una labor minera subterránea con un avance aproximado de 50 metros, además de combustible y una importante cantidad de material explosivo, entre ellos cartuchos de dinamita, cordón detonante y fulminantes, cuya cuantificación y análisis se encuentran en proceso", señaló la entidad.

Sanabria sostuvo que la intervención en Sorata muestra que la minería ilegal "ha dejado de ser un simple problema administrativo y un problema ambiental para convertirse en un problema económico, de seguridad y de gobernanza".

Con base en "datos estadísticos" y las intervenciones realizadas por la AJAM, el funcionario afirmó que se ha "podido establecer que más del 80 % de la actividad minera que se realiza en el país es ilegal" y esto ocurre no solamente en la explotación de oro, sino también "en la minería tradicional" y "a gran escala".

Mencionó que, por ejemplo, en Metalani 2 "había maquinaria muy moderna, había instalaciones, campamento y equipo que fácilmente supera los 5 millones de dólares en inversión".

"La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la misma sociedad, en muchos casos", advirtió Sanabria e indicó que, por ejemplo, en algunos sitios hay "complicidad, encubrimiento o participación de las mismas comunidades" a cambio de algún "porcentaje" de ganancia.

A su juicio, es necesario "adoptar medidas administrativas" para regularizar las operaciones ilegales en los casos que corresponda.