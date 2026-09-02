EE.UU. y Ecuador interceptan y hunden un barco supuestamente utilizado por Los Choneros

La operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, según informó en su cuenta de X el Comando Sur de Estados Unidos, que añadió que, tras interceptar la embarcación, los marinos la registraron y la despejaron "sin incidentes".

"Las personas retiradas de la embarcación están siendo transferidas de forma segura a las autoridades ecuatorianas. Una vez asegurada, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación", añadió.

De acuerdo al comando estadounidense, el barco apoyaba "operaciones ilícitas de tráfico de drogas en alta mar", por lo que la operación cortó "un nodo crítico en la cadena logística de los traficantes".

Esta es la segunda embarcación que las fuerzas estadounidenses hunden en menos de una semana, después de que el pasado viernes hicieran lo mismo con otra que supuestamente también servía como estación de reabastecimiento para lanchas vinculadas a Los Choneros.

Este grupo criminal, con vínculos con el mexicano Cártel de Sinaloa, ha sido catalogado como organización terrorista por parte del Gobierno estadounidense, junto a las bandas ecuatorianas Los Lobos y los Chone Killers.

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El ataque se realiza cuando se cumple un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

En el marco de esa cooperación, Ecuador y EE.UU. también han realizado operaciones militares contra las organizaciones criminales que operan en territorios ecuatorianos fronterizos con Colombia.

Además, el pasado 27 de agosto, altos mandos militares de estos tres países se reunieron para acordar estrategias contras las bandas criminales y mafias del narcotráfico que operan en zonas limítrofes de ambos países suramericanos.