Egipto y China prometen brindarse "apoyo inquebrantable" y acuerdan ampliar su cooperación

Durante las reuniones celebradas estos dos últimos días entre Xi y el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, "ambas partes reafirmaron su compromiso de brindar apoyo inquebrantable en los asuntos que atañen a los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada una", según un comunicado conjunto emitido tras la visita.

Mientras que Pekín reconoció la importancia del Nilo para Egipto, en el contexto de la polémica presa que Etiopía ha construido y que, según el Gobierno egipcio, amenaza sus intereses hídricos, alimentarios y de desarrollo; El Cairo afirmó que Taiwán "es parte inalienable" del territorio chino.

En el plano económico, Al Sisi y Xi acordaron trabajar para alinear sus estrategias de desarrollo sostenible: la Visión 2030 de Egipto y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que busca conectar China con otras partes del planeta mediante la construcción de redes logísticas y de transporte.

La estrategia china contribuirá "a la transformación de Egipto en un centro regional para la industria, la logística, las energías limpias y la economía digital, conectando Asia, África y Europa", de acuerdo con la nota, que apuntó que además alentará a las empresas chinas a "aprovechar las ventajas competitivas" del país norteafricano.

Además, se comprometieron a explorar las vías de cooperación para la localización de industrias, como los vehículos eléctricos, la construcción naval o las energías renovables, así como la desalinización.

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"También acordaron ampliar la cooperación en tecnologías avanzadas, incluyendo la computación en la nube, los centros de datos y la economía digital, los semiconductores, la ciberseguridad, las aplicaciones espaciales y la teledetección, las cadenas de suministro de metales críticos, la agricultura y la industria automotriz", añadió la nota, sin aportar más detalles.

Por otra parte, ambos presidentes se conjuraron para ampliar los acuerdos de intercambio de divisas locales para apoyar las inversiones industriales y de desarrollo, mientras que se comprometieron a "potenciar el uso de las monedas locales en el comercio y la inversión", así como para liquidar transacciones comerciales.

En este sentido, Al Sisi agradeció "las medidas adoptadas por China para eximir a los países africanos del pago de aranceles aduaneros", con el objetivo de lograr un mayor equilibrio en la balanza comercial y fomentar la entrada de más productos egipcios al mercado egipcio.

Xi llegó el martes a El Cairo para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países en el marco del 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, y representa la primera visita de un jefe de Estado de China a Egipto en una década.

En 2014, China y Egipto elevaron el estatus de sus relaciones bilaterales al nivel de alianza estratégica, lo que llevó al desarrollo de la cooperación con acuerdos financieros, industriales y de infraestructuras.