El brent sube más de 1 % y supera los 95 dólares ante la escalada de tensiones EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 0,98 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando marcó 94,65 dólares.

Después de dispararse más de un 4 % ayer martes, el brent prosiguió su tendencia alcista ante el temor de los inversores de nuevas interrupciones de suministro en Oriente Medio, después de la última escalada de ataques en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo hoy que "las fuerzas de EEUU comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán", sin precisar cuáles.

El Centcom señaló que los ataques se producen "tras los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

Este es el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

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Según la Guardia Revolucionaria iraní, los bombardeos estadounidenses alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos.

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

"No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones, como informó ABC Fake News. No me podría importar menos si firman un acuerdo que, para ellos, no vale nada", escribió el mandatario republicano en Truth Social.

El analista de mercado Hani Abuagla, de XTB MENA, afirmó en un comunicado remitido a EFE que los mercado están pendientes de la evolución de la situación en Oriente Medio "tras el resurgimiento de las operaciones militares y su posible impacto en los flujos migratorios" y anticipó que los precios del crudo podrían continuar al alza en caso de nuevas escaladas.