El petróleo de Texas supera los 91 dólares el barril, su cierre más alto desde junio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 0,79 dólares respecto al cierre de este martes, para cerrar en 91,01 dólares el barril.

El mercado del petróleo vivió una nueva sesión al alza presionado por la reanudación de la ofensiva en Oriente Medio.

En los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas, según informaron las autoridades iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron el estrecho de Ormuz el pasado lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero.

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El bloqueo del estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para el 20 % de crudo mundial, ha disparado el precio del petróleo estos meses.

Estados Unidos ha establecido un corredor marítimo junto a la costa de Omán para facilitar el paso de petroleros de sus aliados del golfo, que en ocasiones son embarcaciones pequeñas que navegan de noche.

Sin embargo, Irán ha atacado repetidamente barcos que utilizan esta ruta y exige a los buques comerciales que empleen un corredor situado junto a sus aguas.