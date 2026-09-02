El PMA condena un ataque aéreo contra dos camiones de ayuda humanitaria en el sur de Sudán

La agencia de Naciones Unidas manifestó en un comunicado su enérgica condena por "el ataque aéreo que impactó en dos camiones que transportaban ayuda humanitaria del PMA en las afueras de Dilling", una estratégica localidad de Kordofán del Sur que está siendo asediada por las FAR y un grupo aliado rebelde.

Los camiones tenían como destino la capital del estado meridional, Kadugli, de acuerdo con la nota, que recordó que los vehículos "estaban claramente identificados con pancartas y banderas del PMA", aunque no atribuyó la acción a ninguna de las partes beligerantes.

"El ataque destruyó más de 50 toneladas métricas de alimentos del PMA, incluyendo cereales, guisantes amarillos partidos, aceite vegetal y sal, cantidad suficiente para proporcionar asistencia vital a 5.800 personas durante un mes", lamentó la agencia.

En Kadugli, en manos del Ejército sudanés y bajo asedio de las FAR y del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), el PMA apoya a casi 58.000 personas "que enfrentan niveles de inseguridad alimentaria de emergencia o peores", en medio de la hambruna que está sufriendo la población de Sudán, especialmente en el sur y el oeste.

El PMA recordó que este nuevo ataque "es el ejemplo más reciente del complejo entorno operativo" al que se enfrenta la agencia y otras organizaciones humanitarias en Sudán, que en muchas ocasiones no tienen acceso a las zonas más azotadas por la guerra iniciada en 2023 que ha causado la peor catástrofe humanitaria del planeta.

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Este es el octavo ataque aéreo contabilizado por el PMA contra sus instalaciones y vehículos en lo que va de año, de acuerdo con el comunicado, que instó a las partes en conflicto a respetar el derecho internacional humanitario y a proteger tanto al personal de ONG como a los civiles.

"Los ataques contra trabajadores humanitarios y operaciones humanitarias son inaceptables y deben cesar", sentenció.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte decenas de miles de personas y ha obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares.