El Último de la Fila lanzará un disco de su gira de reunión

En la web oficial de la banda habrá una preventa del disco casi dos meses antes, a partir del 22 de septiembre, y quienes lo adquieran por esta vía dispondrán como valor añadido de un "pequeño documental" exclusivo con imágenes de las pruebas de sonido de la gira, informó la promotora del 'tour'.

Más de 400.000 personas, según cifras oficiales, acudieron a alguno de los 12 conciertos por España, todos con el aforo agotado, con los que García y Portet suscribieron esta vuelta a los escenarios junto a miembros de la banda original.

Autores de himnos como 'Querida Milagros', 'Aviones plateados', 'Sara' o 'Como un burro amarrado en la puerta de un baile', y ya consolidados como uno de los grupos más importantes del pop-rock nacional, en 1998 dieron por definitiva su disolución.

En 2023 se encerraron para grabar de nuevo 24 de sus canciones más emblemáticas en un álbum, 'Desbarajuste piramidal', que fue número 1 en España y al que siguieron tanto esta gira como la grabación de temas inéditos que, de momento, no tienen fecha de publicación.