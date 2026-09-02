Estonia elige como presidenta a una abogada defensora de los derechos humanos

La votación, realizada mediante papeleta secreta, arrojó un resultado de 71 votos a favor, en una cámara compuesta por 101 miembros.

"Me gustaría ser la presidenta de todos y, como siempre he dicho en mi anterior cargo, que todos los partidos y candidatos que han sido elegidos para el Parlamento representen al pueblo de Estonia", declaró en una rueda de prensa esta exprofesora de Derecho de 51 años que tomará posesión el próximo 12 de octubre.

Madise será la segunda mujer en ocupar la presidencia de este país báltico, tras Kersti Kaljulaid, que ocupó el cargo entre 2016 y 2021, y sucederá al frente de la jefatura del Estado al actual presidente, Alar Karis, quien decidió no presentarse a la reelección.

Cuando se le preguntó en rueda de prensa cómo veía su papel como presidenta, Madise respondió que "la esencia" del cargo "consiste en hablar de las cosas tal y como son, ser abierta, mirar a las personas, ver lo bueno que hay en ellas y, cuando surge un problema, encontrar una forma más rápida y mejor de resolverlo".

"Estos podrían ser mis principios rectores", abundó.

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Al dirigirse al Riigikogu antes de la votación, Madise destacó los valores de la solidaridad y la confianza, y afirmó que incluso una nación pequeña puede aspirar a la grandeza.

"Todos deben tener la oportunidad de sentir que son valiosos y que su trabajo, su vida y su creación también lo son", dijo.

Haciéndose eco de su cargo como canciller de Justicia estonia, responsabilidad que ha desempeñado desde 20215, Madise invitó a "hacer todo lo posible para que no haya tantos como los que hay ahora entre quienes han sido tratados injustamente y tienen motivos para sentirse mal, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo, cuando han sido acosados o humillados, cuando se les priva de algo o cuando se quedan rezagados".

"No sigamos el principio de que, cuando veas algo mal, vayas a quejarte, sino que sigamos el principio de la sabiduría popular: 'si ves algo mal, ve y arréglalo'", abundó la abogada de 51 años.

Estonia, afirmó Madise, "como país pequeño y nación sabia, puede ser quien ejerza influencia, quien sea innovador y quien, además, colabore en el ámbito internacional y, al hacerlo, beneficie a todos".

El presidente de Estonia tiene poderes limitados para influir en la política.

Puede negarse a promulgar una ley, devolviéndola a los legisladores para que la reconsideren; aunque éstos pueden aprobarla sin modificaciones si así lo desean.