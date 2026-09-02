Exteriores precisa que su alusión a redes rusas no se refiere a la gestación de la crisis

Fuentes de Exteriores indican que la respuesta de Albares en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), celebrada este miércoles en Newtownmountkennedy (Irlanda), insistía en la tesis ya defendida por el ministro en el Congreso de que las redes de desinformación rusas habían explotado la crisis para desinformar y dividir Europa.

Las fuentes apuntan que, al igual que en la comparecencia en el Congreso del pasado 28 de agosto, Albares ha hecho referencia en sus declaraciones en Irlanda a un mensaje en X del ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, del día 31 de julio, sobre la instrumentalización que las redes rusas estaban haciendo sobre lo sucedido en Ceuta.

Exteriores argumenta, finalmente, que Albares no ha hecho referencia, en su respuesta, al informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre el papel de las redes rusas en la crisis de Ceuta, sobre el que los periodistas han consultado al ministro a su llegada a la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE.

El informe del Servicio de Acción Exterior de la UE identificó "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, pero añadió que no se dispone de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros".