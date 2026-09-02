Fiscalía mexicana buscará juzgar como feminicidio el asesinato de trabajadora sexual trans

La institución aseguró que la clasificación jurídica del crimen todavía puede modificarse durante las siguientes etapas del proceso contra Arturo ‘N’, detenido el pasado lunes en el Estado de México después de permanecer prófugo durante casi una década.

“Durante las siguientes etapas del proceso, la Fiscalía CDMX fortalecerá la investigación y aportará los elementos necesarios para solicitar al juez que valore la reclasificación del delito”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía explicó que Arturo ‘N’ fue presentado inicialmente ante una jueza por homicidio debido a que la orden de aprehensión emitida en 2016 correspondía a ese delito, cuando las causales para acreditar un feminicidio eran “más restrictivas” y todavía no existía en la capital el delito de transfeminicidio.

Sin embargo, reconoció la petición de familiares y activistas para que el crimen sea juzgado como feminicidio y sostuvo que “la posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores queda abierta”.

Buenrostro, trabajadora sexual trans, fue asesinada en septiembre de 2016 en Ciudad de México. Arturo ‘N’ fue detenido en flagrancia tras el crimen, pero posteriormente quedó en libertad y permaneció prófugo pese a existir una orden de aprehensión en su contra.

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El caso se convirtió en un referente de la lucha por los derechos de las personas trans en México.

En 2019, la Comisión de Derechos Humanos capitalina lo reconoció como el primer transfeminicidio documentado en la ciudad y señaló irregularidades en la investigación, entre ellas la falta de reconocimiento de la identidad de género de la víctima.

En 2024, el nombre de Buenrostro fue retomado para impulsar una reforma que tipificó el transfeminicidio en Ciudad de México.

La polémica resurgió después de que activistas denunciaran que durante la audiencia inicial Buenrostro fue identificada como hombre y Arturo ‘N’ fue imputado por homicidio calificado, tras lo que quedó en prisión preventiva.

Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Buenrostro, acusó al personal de la Fiscalía de utilizar los nombres masculinos anteriores de ambas y de otras mujeres trans involucradas en el proceso.

El reclamo derivó el martes en una protesta en las instalaciones de la Fiscalía, donde activistas exigieron la reclasificación del delito y denunciaron la transfobia institucional.

La institución afirmó que toma “con seriedad” los señalamientos y reconoció que “cualquier error en la forma de dirigirse a las víctimas no corresponde a los estándares de atención” exigidos a su personal.

No obstante, rechazó que exista “una práctica, instrucción o intención institucional de carácter transfóbico” y sostuvo que reconoce “plenamente” a Buenrostro como mujer trans.

Las activistas han anunciado que mantendrán las movilizaciones y convocaron a una nueva protesta durante la próxima audiencia, prevista para este viernes.