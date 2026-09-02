Fondo de Víctimas de 11-S paga 18.560 millones de dólares y sigue recibiendo solicitudes

Destacó que el Fondo sigue recibiendo un promedio de 25 nuevas solicitudes por día -750 al mes- a la vez que exhortó a las víctimas o a quienes conozcan personas que pudieron haber estado presentes en la zona de exposición a contaminantes en Nueva York, la zona del Pentágono o en Pensilvania durante el periodo establecido para las reclamaciones a que se comuniquen con el Fondo.

De acuerdo con Turkel, designada por el Departamento de Justicia en 2023 para dirigir el VCF, se estima que más de 400.000 personas -que vivían, trabajaban, asistían a la escuela o visitaban la zona dentro del área de exposición en Nueva York- pudieron haber estado expuestas a las toxinas.

"Estamos trabajando para crear una red informal de embajadores que puedan difundir información sobre el VCF", dijo en conferencia de prensa virtual, cerca de cumplirse el 25 aniversario de los atentados que en Nueva York redujeron a escombros las Torres Gemelas.

Los ataques terroristas, en los que fueron secuestrados de forma coordinada cuatro aviones que fueron estrellados contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania, causaron la muerte de 2.977 personas de 90 naciones: 2.753 en Nueva York (civiles, bomberos y policías), 184 en el Pentágono y 40 por el avión que se estrelló en Pensilvania.

Turkel dijo que el Fondo está facultado para continuar emitiendo fondos hasta 2090.

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Explicó que para evitar fraude en las reclamaciones se toman varias medidas: cada una es revisada individualmente por especialistas en la materia y usan la verificación de nombres del FBI para comprobar la situación de las personas que presentan reclamaciones.

Aseguró que es muy difícil que se cometa fraude porque el solicitante "realmente debe estar enfermo y padecer una afección física certificada" relacionada con los atentados del 11 de septiembre.

Recordó que el VCF fue creado poco después de los atentados y, antes de que cerrara en noviembre de 2004, pagó 7.490 millones de dólares a las familias de las 2.880 personas fallecidas en los atentados, así como a las 2.680 personas que resultaron heridas durante los ataques o durante las labores de rescate.

El VCF original cerró tras haber cumplido con el plazo temporal establecido por la ley que lo creó en 2001, con un presupuesto limitado.

Reabrió en 2011 al convertirse en ley, bajo el mandato del presidente Barack Obama, la Ley de Salud y Compensación James Zadroga, y desde entonces ha pagado 18.560 millones de dólares en indemnizaciones en más de 77.000 reclamaciones. La ley surgió luego de que miles de personas comenzaran a desarrollar enfermedades relacionadas con las toxinas en la llamada Zona Cero.