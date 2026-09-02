Irán informa de 18 muertos y sube a 142 los heridos por los ataques de Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, actualizó la cifra de heridos, entre los que se encuentran 61 mujeres y 44 menores de 18 años, en un mensaje publicado en las redes sociales sin precisar la ubicación de las víctimas.

Previamente, Teherán había informado de 68 heridos, mientras que permanece sin cambios el número de fallecidos.

Estados Unidos atacó la noche del martes Irán por segunda ocasión en 48 horas en una ofensiva dirigida contra "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" para contrarrestar los" intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

Proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas y otras 68 resultaron heridas, informó el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, según la agencia IRNA.

Otras siete personas murieron en tres puntos de la provincia sureña de Juzestán, que fueron alcanzadas por misiles estadounidenses, informó el subdirector de Seguridad y Orden Público del Gobernador de Juzestán, Valiola Hayati, citado por IRNA.

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La Guardia Revolucionaria informó por su parte de la muerte de cuatro de sus miembros de su fuerza aeroespacial en la provincia occidental de Kermanshah, señaló la agencia Tasnim.

Además, tres miembros de la milicia islámica basiji murieron en ataques estadounidenses en la isla de Lavan, según la Guardia Revolucionaria.

El Ministerio de Exteriores comparó el ataque que impactó en la boda con los que causaron la muerte de 168 estudiantes y profesores en la sureña ciudad de Minab y otro que dejó 21 fallecidos en la también sureña zona de Lamerd en el primer día de la guerra el 28 de febrero, al calificarlos de "brutales crímenes de guerra".