Irán lanzó ciberataques contra sistemas de energía y comunicaciones de EEUU, según medios

Estas acciones se unen a reportes en julio de actividad cibernética maliciosa en las redes de agua en al menos siete estados de país, que el FBI trata de determinar si es responsabilidad de hackers iraníes.

Los intentos de ciberataque se han centrado en sistemas automatizados conectados a Internet y, hasta el momento, no han prosperado, afirmaron a NBC cuatro personas con conocimiento de los hechos.

A pesar de que no han tenido éxito, estas operaciones demostrarían la disposición de Teherán de ampliar sus represalias contra Washington más allá de los objetivos en Oriente Medio, señaló el medio citando a las fuentes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó a fines de julio la responsabilidad de Irán en ciberataques contra sistemas de agua en el estado de Minesota porque, según advirtió, Teherán tiene "problemas más graves" de los que preocuparse, en referencia al conflicto que ya se extiende por más de seis meses.

El grupo APT Iran, autodenominado portavoz de las operaciones cibernéticas iraníes, advirtió el pasado domingo en Telegram que "pronto" lanzaría "eventos inesperados y críticos en las industrias de energía, agua y telecomunicaciones" en EE.UU., sin precisar fecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización alegó que el Gobierno estadounidense ignoró las advertencias previas para que cesen los ataques contra blancos iraníes, reveló NBC.

Las amenazas tiene lugar en medio de nuevas operaciones militares de Estados Unidos, que atacó este martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas para contrarrestar los "intentos de agresión" de la República Islámica "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz" y las fuerzas estadounidenses en la región.

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EE.UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.