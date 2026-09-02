Kast irá a Foro Madrid en Santiago con foco en "nueva era" de la ultraderecha en la región

Organizado por la Fundación Disenso y la formación española Vox, el evento, señala la página oficial, se celebra en un "momento propicio" de la realidad política regional, con 12 países gobernados por la ultraderecha y la derecha en América Latina y el Caribe.

"A los éxitos electorales y el apoyo social y popular a las fuerzas de la libertad, la seguridad y la prosperidad, se suma la captura del jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro; lo que ha creado un precedente esperanzador", apunta el sitio.

"El precedente Maduro – es decir, el fin de la política de la impunidad y el regreso de la seguridad y el combate al crimen – puede inspirar operaciones futuras en Cuba, una de las dictaduras más longevas del planeta", agrega.

La alianza tiene por denominador común propuestas de mano dura en seguridad pública, recortes fiscales y una alianza internacional que se proyecta hacia la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre los principales expositores estará el mandatario argentino, Javier Milei, uno de los fundadores del espacio y sindicado como el dirigente que "inició" la tendencia de cambio en la región tras su triunfo electoral de 2023, seguido del regreso de Trump a la Casa Blanca en 2024.

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Además de realizar el discurso de apertura del Foro, Milei asistirá al palacio presidencial de La Moneda en visita oficial de Estado para sostener una reunión bilateral con Kast.

Será el tercer encuentro entre ambos desde que el presidente chileno asumió el cargo en marzo de este año, investidura a la que Milei asistió para luego recibir a Kast en la Casa Rosada durante la primera visita oficial al exterior del mandatario chileno en abril pasado.

Con un documento fundacional presentado en 2020 conocido como la Carta de Madrid, el encuentro nace con el objetivo explícito de contrarrestar el avance de lo que definen como "extrema izquierda" y la influencia de bloques progresistas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.

Además de Kast y Milei, firmaron la carta fundacional la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; la líder de la oposición venezolana María Corina Machado; el diputado federal brasilero Eduardo Bolsonaro y el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Este último se ausentará del encuentro en Santiago para asistir a la comparecencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante el Parlamento respecto a la crisis migratoria que afecta a la ciudad de Ceuta.

En total, el espacio contará con seis paneles temáticos que tratarán puntos como "la defensa de Occidente", "El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica" y "Seguridad hemisférica: enfrentando el crimen transnacional y el terrorismo".

Esta versión del Foro tiene como telón de fondo una trama que salpica tanto al Gobierno chileno como a las administraciones de Javier Milei, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz: la detención en Bolivia del consultor político argentino Fernando Cerimedo, asesor del sector en diversas campañas políticas y electorales.

Cerimedo, investigado por un intento de femicidio contra su expareja, la abogada y operadora política boliviana Nadia Beller, habría puesto a disposición de las contiendas electorales el uso de bots para manipular el debate público y denostar a sus adversarios políticos.