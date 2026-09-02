Kuwait dice que sus defensas aéreas responden a un ataque iraní con misiles y drones

"Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan a ataques hostiles con misiles y drones, como consecuencia de la condenable agresión de Irán", comunicó el Ejército en un mensaje de X.

La fuerza kuwaití dijo que cualquier explosión es "resultado de la interceptación de los ataques" por parte de los sistemas de defensa aérea y urgió a la población a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

Los medios iraníes, generalmente usados como altavoz de los ataques lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), de momento no informan de esta supuesta ofensiva.

Durante la pasada madrugada, Kuwait también indicó que sus sistemas de defensa aéreos respondieron a un ataque con drones procedentes de Irán, en una noche marcada por la retaliación de Teherán contra bases estadounidenses en la región.

A lo largo de la noche del miércoles, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin e Irak, en respuesta a la ofensiva lanzada horas antes por EE.UU.

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Estados Unidos atacó la noche del martes Irán por segunda ocasión en 48 horas en una ofensiva dirigida contra "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".