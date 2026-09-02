La Agencia EFE celebra en São Paulo el IV Foro Latinoamericano de Economía Verde

El encuentro se llevará a cabo en la sede de AYA Hub y abordará en cinco paneles ejes clave para el futuro del continente como la nueva geopolítica energética, las estrategias de descarbonización, el desarrollo de la bioeconomía amazónica y la financiación de la transición ecológica.

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, participará de forma telemática y destacará la importancia de invertir en infraestructuras resilientes en un momento marcado por los cada vez más frecuentes desastres naturales.

La agenda del encuentro abordará a lo largo de la jornada la adaptación de las ciudades frente al cambio climático, la gestión sostenible de recursos hídricos y residuos, así como los avances en materia de innovación tecnológica y logística verde.

La cita cuenta con la presencia de destacados referentes internacionales del ámbito público y privado, representantes de organismos multilaterales, académicos y miembros de la sociedad civil dedicados a impulsar la agenda de desarrollo sostenible en la región.

Entre los nombres figuran la exministra de Medio Ambiente de Brasil y copresidenta del Panel Internacional de Recursos Naturales de la ONU, Izabella Teixeira, y el reconocido científico brasileño Carlos Nobre, así como referentes del mundo empresarial y el tercer sector.

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Uno de los momentos centrales del foro será una conversación sobre innovación y competitividad en América Latina con el presidente del Consejo Empresarial Brasil-China, Luiz Augusto de Castro Neves, que abordará el rol clave de China como socio estratégico en la provisión de tecnologías limpias, infraestructura verde y financiación para impulsar la transición energética en la región.

Además, ciudadanos de diversos puntos del continente podrán transmitir sus preguntas sobre el cambio climático y la economía sostenible directamente a un panel de expertos en la sección 'América Pregunta'.

Para responder a estas dudas estarán presentes la directora ejecutiva técnica del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), Alessandra Fajardo; y la directora de la organización Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI) de Brasil, Armelle Cibaka.

Completará este panel el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil, Claudio Providas.

El evento cuenta con el patrocinio de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) y WWF-Brasil, y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.