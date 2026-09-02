La investigación del accidente del Ascensor de Gloria en Lisboa no concluirá hasta 2027

La investigación está a la espera de que concluyan los ensayos y los peritajes técnicos, lo que se prevé que ocurra el próximo mes de noviembre, explicó el Ministerio Público en un comunicado en la víspera del primer aniversario del accidente.

A continuación, se llevará a cabo "un análisis minucioso de los hechos, una evaluación rigurosa de la suficiencia de las pruebas y la determinación de las posibles responsabilidades penales, por lo que se estima que el auto final de la investigación, salvo imprevistos, podría producirse antes de que finalice el primer trimestre de 2027".

El 3 de septiembre de 2025 el elevador de Gloria descarriló, provocando 16 muertos y decenas de heridos. Desde entonces, permanece cerrado, junto con otros elevadores de este tipo en la ciudad que están siendo evaluados para comprobar la seguridad de sus sistemas de funcionamiento.

La Fiscalía adelanta una investigación independiente de la que dirige el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), organismo gubernamental encargado del caso, aunque ambos organismos han colaborado, entre otras cosas, porque algunos de los ensayos que han sido necesarios "son destructivos e irrepetibles, lo que impediría siempre su duplicación".

Las investigaciones se están centrando en varios aspectos, entre ellos, las características, el estado de funcionamiento y el comportamiento del cable de tracción y de su fijación al vehículo, así como de los sistemas de frenado, y los procesos de mantenimiento y certificación de calidad y seguridad que se aplican en Carris, la empresa gestora del ascensor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo esto, según el Ministerio Público, ha presentado "una elevada complejidad técnica", ya que ha sido necesario fabricar y adquirir las estructuras y piezas necesarias para obtener datos fiables.

Las dos cabinas que componían el elevador quedaron completamente destrozadas, al igual que partes del sistema eléctrico y de frenado.

Las autoridades confirmaron esta semana que el Ascensor de Gloria reabrirá en 2029 con un nuevo sistema, que garantizará su seguridad.