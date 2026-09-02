La producción industrial brasileña cae un 0,5 % en julio tras cuatro meses al alza

La actividad en las factorías del país subió apenas un 0,2 % en la comparación con junio pasado, en medio del enfriamiento de la economía brasileña debido en parte a los elevados tipos oficiales de interés, actualmente en el 14,0 % anual.

No obstante, la producción industrial brasileña aún se mantiene en positivo en términos interanuales, con un crecimiento del 0,60 % registrado en los últimos doce meses hasta julio, aunque con tendencia negativa.

En este contexto, el indicador acumula una caída del 0,8 % entre mayo y julio pasados frente al periodo abril-junio, lastrado por los bienes de consumo semiduraderos y no duraderos (-1,7 %) y los bienes intermedios (-0,7 %).

La economía brasileña está en plena fase de desaceleración desde el año pasado, cuando se expandió un 2,3 % frente al 3,4 % reportado en 2024.

Este año, el producto interior bruto (PIB) repuntó un 1,1 % en el primer trimestre, pero perdió ritmo en el segundo, con una subida del 0,5 %.

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Para este 2026, las previsiones del mercado indican que Brasil terminará el año con un crecimiento ligeramente inferior al 2 %.