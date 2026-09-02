Los rostros que deja la tragedia una semana después de las riadas de Nepal

Una semana después de que una avalancha de hielo y roca desencadenara una enorme riada en el sistema de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, la catástrofe contabiliza más de 1.200 muertos en Nepal y una veintena en China, además de más de 5.000 desaparecidos, un balance que todavía cambia a medida que avanzan las búsquedas y se restablecen las comunicaciones.

Son quienes todavía, siete días después, no han podido ser colocados ni entre los vivos ni entre los muertos.

Sus rostros se acumulan en las paredes de hospitales y centros de atención de Katmandú en selfies, fotografías de pasaporte, retratos familiares e imágenes impresas a toda prisa, casi siempre acompañadas por un nombre y un número de teléfono. Durante los primeros días eran decenas; una semana después, los muros están cada vez más llenos.

Algunas fotos llevan ya varios días expuestas, arrugadas y descoloridas, mientras otras acaban de ser pegadas. La forma cambia, pero la pregunta es la misma.

Se sabe quiénes son. Lo que no se sabe es dónde están.

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Cada desaparecido deja a alguien buscándolo.

Ram Bahadur Bohra lleva siete días detrás de su hijo Binod, de unos 20 años, que trabajaba como obrero en un proyecto hidroeléctrico y desapareció junto a otras ocho personas de su entorno. Desde la riada, ninguno de los nueve ha vuelto a ponerse en contacto con su familia.

Bohra no ha podido llegar hasta el lugar donde desapareció su hijo. "Estamos buscando por aquí, con la esperanza de encontrarlo en algún sitio", explicó a EFE a través de un intérprete. Desde allí pensaba continuar hacia otros hospitales y centros donde han sido trasladadas las víctimas.

Siete días después, sigue buscando con la misma información con la que empezó.

Algunos recuerdan la riada desde el instante exacto en que echaron a correr.

Una mujer que ahora vive en un campamento de damnificados de Devighat no alcanzó a sacar nada de su casa. El agua venía muy rápido, "como una tormenta", mientras ella huía con las manos vacías. Cuando volvió, la casa ya no estaba, contó a EFE.

Bharat Dahal también consiguió salir de Devighat, ayudado por su familia y por agentes de Policía. Tiene discapacidad visual y, al regresar, encontró el lugar donde estaba su vivienda cubierto por barro y escombros. Dahal preside una asociación local de personas con discapacidad y calcula que alrededor de una docena de sus miembros resultaron afectados por la riada. "Todos perdieron sus casas en el bazar", dice.

Rajesh Thapa, de 23 años y voluntario de la Nepal Scout Volunteer Force, recorre viviendas sepultadas junto a otros jóvenes para recuperar documentos, joyas y pertenencias. A veces, entre lo que quedó dentro, encuentran también cadáveres humanos o animales y entonces detienen el trabajo y avisan a la Policía para que puedan ser retirados.

En Devighat, el barro, las piedras y los escombros llegan varios metros por encima de las antiguas calles y han enterrado por completo los pisos inferiores de algunos edificios. En una de esas casas, restos humanos seguían atrapados varios días después porque el terreno era demasiado inestable para introducir maquinaria pesada.

Y encontrarlos no siempre basta para sacarlos. Donde las carreteras desaparecieron, grandes drones de carga levantan los cuerpos en camillas suspendidas y los trasladan por el aire hasta un punto accesible. En Devighat, uno de ellos pasó sobre las ruinas llevando un cadáver hacia el lugar desde el que comenzaría el último tramo hasta la morgue.

Anil Singh pasa sus días entre cuerpos que llegan ya en descomposición y familias que todavía no saben si alguno de ellos es el suyo. Tiene 29 años y trabaja como voluntario forense en una morgue de Katmandú, donde las ambulancias siguen descargando cadáveres y alguien enciende incienso junto a la entrada para intentar contener un olor que se ha instalado en todo el lugar.

"Los cadáveres llegan desde Rasuwa y desde aquí se entregan a sus familias", explica a EFE. Antes de esa entrega, médicos, policías y especialistas tratan de establecer quién es cada uno. En una pared cuelgan las fotografías de los desaparecidos; enfrente, las de cuerpos que aún no tienen nombre.

"Para las huellas hay expertos en huellas. Para las autopsias hay especialistas médicos. Un médico general no puede hacer este trabajo forense", cuenta uno de los agentes a EFE desde la morgue.

Anil forma parte de quienes trabajan en ese último tramo, cuando encontrar a un muerto todavía no basta. Hay que conseguir que alguien pueda reconocerlo y llevárselo a casa.