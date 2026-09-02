Lottomatica, el líder italiano que se juega con Cirsa el salto al podio mundial

La operación culmina la transformación de Lottomatica, que en pocos años ha pasado de ser un operador centrado en el mercado italiano a convertirse en uno de los grandes referentes internacionales del sector.

Con un volumen de negocio que supera los 45.000 millones de euros en apuestas anuales y una plantilla de 2.600 empleados directos (más de 17.500 si se computa su red de franquicias), el grupo sostiene la mayor infraestructura especializada en distribución de productos de azar de Italia.

Su actividad se articula a través de tres ejes, con el juego digital como principal motor de crecimiento y rentabilidad del grupo, respaldado por sus aplicaciones y plataformas virtuales de apuestas y casino.

Esta división en línea se complementa con una extensa red presencial que abarca más de 4.000 puntos de venta de apuestas deportivas y 1.100 salas de juego especializadas, a las que se suman amplios acuerdos de distribución comercial en estancos y establecimientos de hostelería.

Por último, el modelo de negocio se completa con la explotación y gestión directa de miles de terminales de vídeoloteria (VLT) y máquinas recreativas de tipo AWP distribuidas por toda la geografía italiana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La estructura actual del grupo comenzó a forjarse entre 2016 y 2019 con la integración de firmas históricas del sector en Italia como Gamenet, Intralot Italia y GoldBet.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produjo entre 2020 y 2021, cuando el fondo estadounidense Apollo Global Management impulsó la compra de los activos operativos B2C de Lottomatica (apuestas y máquinas) a la matriz IGT por 950 millones de euros, renombrando todo el holding resultante como Lottomatica Group.

Esta ambiciosa estrategia de consolidación mediante fusiones y adquisiciones llevó a la compañía a debutar en la Bolsa de Milán en mayo de 2023.

Tras afianzar su negocio digital y tras la salida progresiva del capital del fondo Apollo, por lo que pasó a ser una empresa 100 % pública en 2025, la compañía logró incorporarse al FTSE MIB el 22 de septiembre de 2025, índice bursátil de referencia en Italia que agrupa a las 40 empresas más cotizadas y líquidas del país transalpino.

Al frente de la compañía se encuentra una cúpula ejecutiva liderada por Guglielmo Angelozzi como presidente y consejero delegado, respaldado por Laurence Van Lancker como director financiero y CEO adjunto.

A pesar de su indiscutible liderazgo en Italia, Lottomatica afrontaba dos condicionantes clave para su crecimiento a largo plazo: una elevada concentración de ingresos en el mercado italiano y una menor presencia en la gestión de casinos físicos tradicionales.

La integración de Cirsa resuelve ambas limitaciones de manera inmediata. Mientras Lottomatica aporta su liderazgo en el canal digital y el despliegue de tecnología en apuestas deportivas, la firma de origen catalán suma su amplia experiencia operativa y una extensa red de instalaciones físicas.

Cirsa, líder del sector en España, opera en 11 países con 458 casinos, más de 85.000 máquinas recreativas y cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas.

Además de su consolidada presencia en Portugal, la compañía cuenta con un marcado posicionamiento en Latinoamérica con presencia en Panamá, Argentina, Colombia, Perú, México, Costa Rica y Puerto Rico, y, con su entrada en julio de 2026, Paraguay.

La integración, prevista para ser efectiva en el segundo trimestre de 2027, supone la extinción de Cirsa como entidad jurídica independiente para integrarse en la estructura de la italiana.

En la combinación propuesta, Blackstone se convertirá en el principal accionista del nuevo grupo con un 24 % del capital social, mientras que los actuales propietarios de la firma española ostentarán un 32,5 %.