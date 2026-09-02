Manifestaciones en cuatro ciudades de Ecuador en demanda de atención a pacientes renales

El Frente convocó a plantones en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo, para visibilizar la situación de las personas que enfrentan dificultades para acceder a sus tratamientos de diálisis.

Anotó que, según estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos manejados por el Frente, "alrededor de 20.800 personas con enfermedad renal requieren actualmente terapia de reemplazo renal en Ecuador".

"Para quienes han llegado a una etapa avanzada de la enfermedad, la diálisis no es opcional: es un tratamiento vital que requiere sesiones periódicas para mantener su estado de salud y preservar su vida", indicó.

Agregó que "nueve de cada diez personas que requieren diálisis dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis, por lo que cualquier interrupción o dificultad en el acceso puede generar consecuencias graves.

"Sin medicación no hay protección", repetían constantemente los participantes en la manifestación, en el marco de la cual colocaron sillas vacías negras que representaron a quienes actualmente necesitan diálisis, a personas que enfrentan enfermedades que podrían evolucionar hasta requerir terapia de reemplazo renal y a pacientes que han perdido la vida en medio de las dificultades que atraviesa el sistema sanitario.

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Los manifestantes portaban globos y también carteles en los que denunciaban la situación y pedían apoyo ante las dificultades de los pacientes para acceder a los tratamientos.

Desde 2008, año en que la insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica, la diálisis está cubierta por el Estado. Sin embargo, no cuenta con capacidad para atender a todos, por lo que acude a apoyo externo.

Uno de los factores que preocupa al sector es la deuda acumulada del Estado con las clínicas y centros que prestan servicios de diálisis, que bordea los 400 millones de dólares, según cifras difundidas por representantes y especialistas, indicó el Frente.

"Los pagos pendientes ejercen presión sobre la sostenibilidad de los prestadores que forman parte de la red de atención y generan preocupación respecto de la capacidad del sistema para mantener los servicios en el tiempo", apuntó.

Los participantes de la jornada plantearon que la respuesta institucional debe ir más allá de atender las obligaciones económicas pendientes y avanzar hacia una política integral de salud renal.

Dicha política debe garantizar prevención y diagnóstico oportuno, diálisis segura y continua, acceso a medicamentos, atención especializada, fortalecimiento de los procesos de trasplante y un esquema de financiación que permita sostener y garantizar la atención de los pacientes, detalló.

Ya en julio de 2025, representantes de los miles de pacientes renales de Ecuador pidieron a la ONU, la Unión Europea (UE) y a Estados Unidos, así como al Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyo y mediación ante el Gobierno del presidente Daniel Noboa para solucionar su "alarmante" situación.