México busca acelerar su salto a la IA con alianzas globales tras reunión de ministros

El funcionario mexicano mantuvo encuentros con Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia; Sam Altman, responsable de OpenAI, y Tom Brown, cofundador de Anthropic, tres de las compañías que protagonizan la carrera mundial por el desarrollo de modelos e infraestructura de IA.

El avance más concreto fue con Huang, quien acordó visitar México para explorar el desarrollo de capacidades y el despliegue de inteligencia artificial en el país, después de destacar el papel que ya tiene el territorio mexicano en la fabricación de supercomputadoras de Nvidia.

“Espero con entusiasmo poder visitar México y ayudar a impulsar al país hacia la era, hacia la edad de la inteligencia artificial”, señaló Huang, según el comunicado de la Secretaría de Economía.

Ebrard comparó el potencial transformador de esta tecnología con la llegada de la electricidad a la industria y defendió que México desarrolle capacidades propias para aprovechar su impacto sobre la manufactura y otros sectores productivos.

La Secretaría de Economía confirmó también las reuniones con Altman y Brown, aunque no informó de acuerdos específicos derivados de esos dos encuentros. Brown participó además en la agenda oficial del G20 junto con Huang, Altman y el consejero delegado de Palantir, Alex Karp, en conversaciones organizadas por el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick.

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La agenda tecnológica se cruzó asimismo con la relación comercial de México con Estados Unidos. Ebrard sostuvo una reunión bilateral con Lutnick para abordar el desarrollo tecnológico de América del Norte y asuntos de la agenda comercial entre ambos países, en un momento en el que nuevas industrias como la IA elevan la importancia de los semiconductores, centros de datos y cadenas de suministro tecnológicas.

El secretario mexicano se reunió además con Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, con quien acordó establecer una agenda coordinada de innovación entre México y la Unión Europea. La Comisión Europea confirmó en su agenda oficial el encuentro con Ebrard.

Ebrard también mantuvo un encuentro con el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jung-kwan, aunque la Secretaría de Economía no detalló los temas abordados ni eventuales acuerdos.

La estrategia forma parte del Plan México, con el que el Gobierno pretende fortalecer la capacidad productiva nacional e incorporar proveedores mexicanos a las cadenas de valor de la llamada economía de datos. Ebrard destacó además que los cambios en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) permitieron aumentar casi un 50 % el otorgamiento de nuevas patentes entre 2024 y 2025.

La reunión ministerial del G20 concluyó tras dos días de trabajos con un documento de consenso sobre seis áreas, entre ellas marcos favorables a la innovación, formación de trabajadores tecnológicos, propiedad intelectual para la IA, estándares y cadenas de suministro.

Los participantes respaldaron además los llamados Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, orientados a promover investigación básica, comercialización y adopción tecnológica. Estados Unidos, anfitrión de la reunión, planteó durante las discusiones una regulación flexible que evite frenar la innovación.