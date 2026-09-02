Ministro Caputo dice que Argentina cumplirá "sin problemas" las metas acordadas con el FMI

"Vamos a estar cumpliendo las metas (del FMI) sin problemas. Si incluís las ventas de activos, en realidad vamos a estar sobrecumpliendo cómodamente. Pero aun sin tener en cuenta las ventas de activos, vamos a estar cumpliendo la meta fiscal también", dijo Caputo en una entrevista con el diario La Nación, durante su participación en la cumbre del G20 celebrada en Asheville (EE.UU.).

Caputo aseguró que no recibió durante la cumbre consultas de los funcionarios del FMI sobre la inflación, el déficit o el aumento de la morosidad crediticia en Argentina.

"No. Ni siquiera una pregunta, nada. Ni (Kristalina) Georgieva, ni (Dan) Katz, ni Ajay Banga, ninguno", respondió al ser consultado sobre si le habían pedido información sobre estos temas la directora gerente del FMI, el director general adjunto del organismo y el presidente del Banco Mundial, respectivamente.

El ministro añadió: "Realmente, ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo".

Caputo mantuvo en Asheville una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, con quien conversó -según contó a La Nación- sobre la situación de Argentina y el escenario geopolítico internacional, incluido el impacto del conflicto en Oriente Medio.

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La próxima revisión del programa del FMI está prevista para el 31 de enero de 2027 y evaluará el cumplimiento de los criterios de desempeño correspondientes al cierre de diciembre de 2026.

Las declaraciones de Caputo se producen un mes después de la visita de Georgieva a Argentina, donde la titular del FMI destacó el "progreso macroeconómico y de estabilidad financiera" del país y consideró que no sería necesaria financiación adicional a la contemplada en el programa vigente.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 58.115 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del organismo.