Ministro paraguayo destaca los ejes energético y forestal para inversiones extranjeras

Así lo afirmó en su participación durante el encuentro empresarial Almuerzo de Trabajo, organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay, en la que explicó que Paraguay está cambiando la institucionalidad del sector eléctrico con una ley que "desmonopoliza" la generación de electricidad.

"A partir del año pasado ya el sector privado puede generar y venderle energía al sistema integrado nacional o a grandes consumidores", detalló.

En ese sentido, agregó que quienes tengan experiencia en contratos a largo plazo para proyectos de generación de energía, como baterías y paneles solares, podrán beneficiarse de esta ley. Como ejemplo mencionó el proyecto de gasoducto bioceánico, que podría conectar el gas de Vaca Muerta (Argentina) con Brasil a través del Chaco paraguayo y generar unos 10.000 millones de dólares.

Respecto al eje forestal, Riquelme resaltó que la madera en su país llega "a término" en aproximadamente siete años y subrayó que existen unas 100.000 hectáreas de madera de eucalipto que están listas para ser procesadas.

"Tenemos un problema. No tenemos industria que utilicen esta madera para generar un producto y pueda ser exportado; para nosotros es un sacrilegio como país exportar rollos y no una madera industrializada", apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, el ministro paraguayo también hizo énfasis a los regímenes de incentivos a aquellas empresas que requieran importaciones de materias primas provenientes de países que no pertenezcan al Mercosur, como Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que las mismas tendrán "una ventaja competitiva" a la hora de industrializar en Paraguay.

En tanto, valoró la experiencia uruguaya en ámbitos como los servicios financieros, contables y forestales, los cuales "Paraguay puede aprovechar" con el objetivo de avanzar en el desarrollo del país.

Finalmente, Riquelme reflexionó sobre "los cambios de paradigma" que debe afrontar el Mercosur, para evitar "celos innecesarios y tropezones" entre sus integrantes y fomentar la confianza necesaria para "poder levantar el teléfono" y alcanzar acuerdos.

"Muchas veces esos fantasmas hacen que los gobiernos pasen y no avancen como un bloque. Paraguay sin Brasil, sin Argentina, sin Uruguay no tiene razón de ser y necesitamos del bloque para poder hacernos más fuertes. Solo a través del encadenamiento nos vamos a poder desarrollar industrialmente", concluyó.