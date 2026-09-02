Noruega detiene un barco ruso en archipiélago de Svalbard a petición de empresa ucraniana

Según informó en un comunicado el Gobernador de Svalbard, la detención del barco se produjo después de una decisión judicial tomada el lunes por el Tribunal del Distrito Nord Troms de Noruega.

"El proceso judicial y la sentencia forman parte de la lucha de la empresa por recuperar los fondos que Rusia le expropió en 2014", señaló el Gobernador de Svalbard.

Según publicó el diario noruego Aftenposten, que citó fuentes de la Policía, la detención del barco se produjo cerca de la pequeña población de Barentsburg, en la isla de Spitsbergen.

El Profesor Molchanov, barco de 72 metros de eslora y 13 metros de manga al que se le ha prohibido moverse del puerto de Barentsburg por decisión de las autoridades del país nórdico, es un navío que Rusia usa para "expediciones comerciales", precisó la agencia noruega NTB.

"El gobernador se hará cargo de la tripulación y los pasajeros a bordo del buque", según el comunicado del Gobernador de Svalbard.

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Según NTB, la detención del barco "forma parte de una iniciativa global destinada a garantizar que Rusia cumpla con sus obligaciones pendientes", estimadas en unos 4.220 millones de dólares (unos 3.630 millones de euros), más intereses y costes, después de las expropiaciones sufridas por Naftogaz con la anexión ilegal rusa de Crimea de 2014.