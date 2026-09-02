ONG marroquí pide investigación internacional supervisada por la ONU sobre Ceuta

"Los mecanismos de la ONU son numerosos y podrían agruparse en una comisión única e independiente", declaró a EFE el presidente de la Liga Marroquí en Defensa de los Derechos Humanos, Adil Tchikitou, quien además pidió que este organismo incluya "la representación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de derechos humanos españolas y marroquíes".

La organización, ligada al partido conservador Istiqlal, considera "que lo ocurrido no fue un incidente fronterizo ordinario, sino una crisis humanitaria y de derechos humanos a gran escala", en la que decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular a la ciudad autónoma española desde Marruecos.

La ONG, en un informe presentado este miércoles, pide a España y Marruecos un "registro único y transparente" sobre el número de víctimas mortales, que varias ONG elevan a 141, y reclama una investigación con la participación de expertos médicos y defensores de los Derechos Humanos para que los familiares puedan presentar muestras de ADN y recuperar los cuerpos.

La Liga alerta sobre el aumento del discurso de odio y la xenofobia durante el último mes, tras el cruce masivo a Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio, y reclamó "protección urgente e integral a los supervivientes".

El informe de la organización denuncia también el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad tanto de España como de Marruecos contra los inmigrantes y señala que las actuaciones "incluyeron golpes, patadas, lanzamiento de piedras y tratos crueles o degradantes".

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Por ello, exige responsabilidades a ambos países "para que, cada uno en su ámbito de competencia y control efectivo, protejan la vida, controlen el uso de la fuerza, proporcionen rescate y atención médica, e investiguen las violaciones cometidas".

Tras la presentación del informe, la Liga había convocado una protesta ante la Embajada de España en Rabat a la que apenas se sumaron una docena de activistas de organizaciones civiles, en medio de un gran despliegue policial.

Un reducido grupo inicial de activistas se concentró frente a la sede diplomática, pero en pocos minutos la policía les desalojó de forma pacífica para que desarrollaran la protesta en una esquina próxima, a unos cientos de metros.

Los activistas portaban pancartas con reclamos como "Esclarezcan el paradero de las personas desaparecidas e identifiquen a las víctimas", "Basta de incitación a la persecución de las personas migrantes" o "Investiguen las agresiones sexuales contra las mujeres migrantes".

"Estamos aquí en solidaridad con nuestros compatriotas inmigrantes en Ceuta, que sufrieron varios ataques por parte de tanto de la Policía Nacional como la Guardia Civil, como incluso por parte de ciudadanos que pertenecen a la extrema derecha", dijo a EFE Mohamed Sugari, miembro del Secretariado Nacional de ATTAC en Marruecos.

La convocatoria, reducida a un acto simbólico, se desarrolló sin incidentes.