ONG pide al chavismo y a la oposición incluir a los presos políticos en agenda de diálogo

"Ante el inicio de un segundo ciclo, es necesario que los acuerdos produzcan resultados concretos. Recuperar la confianza requiere compromisos que se cumplan y garantías para que ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos", manifestó el CLIPP en un comunicado difundido este miércoles.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y un sector opositor cerraron el primer ciclo del diálogo con dos acuerdos, uno para la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y otro para la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.

Sin embargo, el CLIPP apuntó que la situación de los presos políticos no fue incluida en la agenda. Por tanto, consideró urgente que los "cambios y compromisos planteados hasta ahora también den respuesta a las víctimas de detenciones arbitrarias por motivos políticos y sus familias".

La ONG indicó que registra al menos 400 presos políticos en Venezuela y que 37 de ellos "presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida y que, en la mayoría de los casos, no reciben adecuadamente".

"A esto se suman las condiciones inhumanas de reclusión denunciadas por familiares en centros como Yare I, el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I y distintos comandos policiales", añadió la organización, en alusión a las cárceles ubicadas en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

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Por tanto, la ONG solicitó "un espacio de encuentro con ambas delegaciones", junto con una representación de familiares y víctimas, para exponer la situación de las personas con "patologías graves" y plantear propuestas para avanzar hacia la "restitución de sus derechos".

El martes, activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigieron al ministro para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, que atienda lo que consideraron como irregularidades en las cárceles del país, donde la alimentación y la atención de salud es deficiente, según denunciaron.

Por su parte, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, según un boletín publicado el martes con fecha de corte hasta el pasado 31 de agosto.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan partidos opositores y organizaciones derechos humanos.