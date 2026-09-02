Ortega afirma que ni el Gobierno sandinista ni el Ejército se rinden ante "amenazas"

Durante el acto del 47 aniversario del cuerpo militar, Ortega apeló a una "fortaleza que viene de Dios" para desafiar las "constantes amenazas externas".

"Ustedes queridos hermanos han sabido dar la vida por el pueblo nicaragüense y estamos seguros que esa disposición, que realmente es una fortaleza que viene de Cristo, que viene de Dios, es la que nos permite decirles a los que nos quieren amenazar y que nos amenazan constantemente: aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde, jamás", enfatizó.

El pedido de Washington tuvo lugar luego de que el martes fuera aprobada en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

Ortega resaltó que el jefe del Ejército, Julio César Avilés, "manifestó totalmente su respaldo a la decisión de la Asamblea Nacional de hacer reformas a la Constitución".

"Les decimos a los traidores y vendepatrias, verguenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria siempre leales, firmes, cohesionados y sin dobleces, como nos enseñaron nuestros héroes martíres, nuestros héroes nacionales y los generales Sandino, Estrada y Zeledón", dijo Avilés.

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En su discurso, Ortega pidió a las fuerzas militares y a sus seguidores estar alertas porque "el enemigo (...) es un poder militar mundial (que) se siente con el derecho de agredir en cualquier parte del mundo", y se jactó de que han logrado derrotar "las agresiones que una y otra vez" que han pretendido "acabar con la independencia, con la autodeterminación, con la libertad, con la democracia del pueblo" de Nicaragua.

En abril de 2018, "cuando ya habíamos logrado alcanzar un estado de paz en Nicaragua, vino la tormenta", dijo Ortega en referencia a las masivas manifestaciones contra el Ejecutivo por unas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega por haber respondido con la fuerza.

Después de avanzar, las nuevas medidas constitucionales deberá ser además aprobada por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (9 de enero - 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor. Ortega precisó que será el 18 de enero próximo.