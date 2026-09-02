Panamá adquiere la totalidad de un oleoducto transístmico por casi 192 millones de dólares

Se trata de la empresa Petroterminal de Panamá, nacida como una empresa mixta, que se extiende 131 kilómetros entre Chiriquí Grande, en el Océano Atlántico, y Puerto Armuelles, en el Océano Pacífico, y que transporta mensualmente unos 10 millones de barriles de hidrocarburos, según indica su página web.
"Cientos de buques petroleros descargan y cargan más de 100 millones de barriles de crudo al año para llevarlo a mercados de Asia y de la costa oeste del continente americano", dice la página electrónica de la empresa.
Fundada a finales de 1970, Petroterminal de Panamá S.A. es una iniciativa desarrollada y administrada por NIC Holding Corp., empresa dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos con sede en Melville, New York, Estados Unidos, en asociación con la República de Panamá, agrega la información institucional.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la adquisición de la totalidad accionarial de Petroterminal de Panamá, S.A. es "una decisión estratégica para impulsar el crecimiento, generar empleo y crear nuevas oportunidades, especialmente" en las provincias occidentales de Chiriquí y Bocas del Toro.
"Junto al Canal de Panamá, esta infraestructura representa una de las grandes ventajas logísticas del país: una vía estratégica para el transporte interoceánico de hidrocarburos, con un importante potencial para ampliar las actividades económicas y fortalecer la posición de Panamá en el comercio y la logística regional", agregó la misiva oficial.
El Gobierno panameño aseguró que tras la nacionalización las operaciones del oleoducto continuarán sin interrupción, bajo el contrato de administración vigente, y los colaboradores permanecerán en sus respectivas posiciones, preservando la experiencia, el conocimiento y las capacidades desarrolladas durante casi cinco décadas.
"Lo que cambia es la propiedad, no la forma en que se desarrolla la operación. Nuestro compromiso es preservar y aumentar el valor construido, mantener la excelencia operacional y garantizar los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y responsabilidad ambiental, tal cual el país ha logrado con el Canal", declaró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Esta adquisición constituye el ejercicio ordenado de un derecho contractual establecido a favor de la República de Panamá desde 1977 para adquirir la totalidad de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A., indicó la información oficial.