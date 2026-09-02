Perú pide a comunidad internacional "evitar que se consolide una dictadura en Nicaragua"

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó su preocupación y rechazó las reformas que plantean dejar fuera de las elecciones a los declarados "traidores de la patria" y ampliar el mandato de las autoridades a siete años, incluido el periodo presidencial.

"Traidores a la patria" es el término que el Gobierno nicaragüense utilizó para referirse a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

La Cancillería peruana advirtió que estas reformas buscan "liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo".

"Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, el cual viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y todos sus compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos", apuntó el Ejecutivo peruano.

"Esta condenable iniciativa del régimen Ortega-Murillo reafirma que actualmente en Nicaragua no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas, y que su aparato represor criminaliza en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática que lucha por la recuperación de la democracia en ese hermano país", añadió.

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El Gobierno peruano reafirmó también "su inequívoco compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, el pueblo nicaragüense, sus presos políticos, sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por soñar con elecciones libres".

Esta nueva reforma constitucional está impulsada por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007 y que desde 2025 lo hace junto a su esposa Rosario Murillo, gracias a otra reforma constitucional.

Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento.

El Parlamento de Nicaragua aprobó estas últimas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país "no volverá a haber elecciones".

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.