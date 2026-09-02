Perú registra más de 13.000 denuncias por extorsión entre enero y julio de 2026

De acuerdo a cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, la ciudad de Trujillo, capital de la región La Libertad, recibió 1.625 denuncias en ese periodo, mientras que Lima, la capital de Perú, tuvo un total de 5.635 denuncias por extorsión.

Estos casos, denunciados en Lima por transportistas y comerciantes, están distribuidos en 1.806 denuncias en Lima Este, 1.346 en Lima Sur, 1.305 en Lima Norte y 1.178 en Lima Centro, de acuerdo a los datos compartidos por el Ministerio Público en sus redes sociales.

A raíz del ataque del domingo en Trujillo, la policía de Bolivia capturó el martes en La Paz a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' y considerado el principal líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, a la que se le atribuye el secuestro del empresario minero y la matanza de sus cuatro acompañantes.

'Jhonsson Pulpo', hijo de uno de los fundadores de Los Pulpos, Jhon Cruz Arce ('Jhon Pulpo'), era parte de los delincuentes más buscados por Perú, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien ofreciera información que facilitase su captura, al manejar las operaciones de esta organización criminal desde la clandestinidad.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagase aparentemente parte del rescate, algo que las autoridades peruanas tampoco pueden confirmar.