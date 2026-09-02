Petróleo de Malvinas, un negocio atravesado por la disputa entre Argentina y Reino Unido

El proyecto de explotación 'offshore' (costas afuera) de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, denominado Sea Lion, fue autorizado por el Gobierno local de Malvinas, un territorio bajo ocupación británica desde 1833 y cuya soberanía reclama desde entonces Argentina.

Mientras Navitas y Rockhopper avanzan con paso firme en su proyecto petrolero, este martes abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 por las Malvinas presentaron una demanda contra esa iniciativa en un tribunal de la provincia argentina de Tierra del Fuego, que considera las islas parte de su territorio.

Situadas a 13.000 kilómetros de Londres y a 464 kilómetros de Argentina continental, las Malvinas viven del ganado ovino, la pesca, el turismo y la actividad económica relacionada con la enorme base militar británica en ese punto del Atlántico sur, estratégico para acceder a la Antártida y al Pacífico.

En 1975, Reino Unido confirmó estudios geológicos sobre el potencial petrolero en Malvinas y Argentina comunicó que no reconocería la exploración y la eventual explotación de hidrocarburos en el archipiélago por parte de un "gobierno extranjero".

"Malvinas tiene importancia como reservorio petrolero. De hecho, el informe de 1975 sobre la presencia de crudo en las islas abortó definitivamente las negociaciones bilaterales que se estaban desarrollando en ese momento", dijo a EFE Bruno Tondini, profesor de Derecho Internacional y experto en asuntos relativos a Malvinas.

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El Ejecutivo isleño otorgó en 1996 las primeras licencias de exploración, con el rechazo de Argentina, que siempre ha alegado que los permisos que se conceden sobre recursos de su propiedad implican una "acción unilateral" contraria a las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la disputa de soberanía.

Rockhopper anunció en 2010 el hallazgo de crudo en el yacimiento Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas, alimentando el "sueño" de los locales -unos 3.500 habitantes de origen británico- de convertirse en un enclave hidrocarburífero y vivir de la renta petrolera.

En 2013, Argentina inhabilitó por 20 años a Rockhopper para operar en el país suramericano por desarrollar actividades en la plataforma continental argentina sin autorización.

Idéntica sanción aplicó en 2022 a Navitas, que dos años antes se había unido a Sea Lion, el proyecto con inversiones previstas de casi 4.000 millones de dólares para sus dos fases de desarrollo y con una vida productiva de 30 años.

A finales de 2025, Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión en Sea Lion y fijaron como objetivo extraer el primer barril en 2028, lo que llevó a Argentina a expresar de nuevo su "enérgico" rechazo a la iniciativa.

El malestar argentino tuvo rebote en Israel, país que el Gobierno de Javier Milei considera, junto con Estados Unidos, uno de sus principales aliados en materia de política exterior.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, llegó a decir en ese momento que, aunque Navitas es una empresa privada y el Gobierno de Israel no está involucrado en el proyecto, lamentaba el "malestar" que la iniciativa ha generado en Argentina.

A la saga de sucesos se suman las declaraciones del pasado lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, sin mencionar el tema petrolero, dijo estar abierto a "revisar" la histórica posición de neutralidad de la Casa Blanca en la disputa de soberanía de las Malvinas.

Este comentario ha generado una fuerte expectativa en el Ejecutivo de Milei, quien el jueves tiene previsto dirigirse a la nación para comentar este asunto, mientras su canciller, Pablo Quirno, dijo este martes a los periodistas cuando le preguntaron al respecto: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”.

Según Tondini, Argentina podría recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar o reclamar el embargo del crudo en los puertos de destino, "algo posible, pero muy complejo" de concretar.