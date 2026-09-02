Pipo, presunto líder de Los Lobos, teme que Ecuador le extradite a Estados Unidos

Chavarría ha presentado un escrito, al que tuvo acceso EFE este miércoles, en el que reitera que su vida está en riesgo y acusa a Ecuador de ocultar documentación a las autoridades españolas, como la que indica que le quieren investigar por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023.

Su defensa aporta también declaraciones públicas de dirigentes políticos en los que se alude a una posible futura extradición a Estados Unidos, para pedir que los magistrados frenen la entrega.

Los letrados del líder de Los Lobos consideran que Ecuador no busca que este reclamado termine de cumplir los cinco años que le quedan de una condena de 16 años, sino juzgarle por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023, eludiendo el control de España.

La Audiencia acordó la extradición de Chavarría a finales de julio, meses después de que los magistrados rechazasen su entrega a Estados Unidos, que le reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.

El presunto narcotraficante fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga (sur de España), donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.

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La Audiencia Nacional, que deberá estudiar su recurso, accedió a entregarle por otros hechos distintos al mencionado magnicidio: el asalto a una sucursal bancaria en Ecuador en 2010 en el que en un tiroteo con la policía murieron tres personas, por el que Chavarría fue condenado a 16 años de cárcel, en una condena que se declaró extinta cuando se le dio por muerto en septiembre de 2021. Después se anuló dicha extinción.

La defensa acusa a Ecuador de callar que ha procesado al "reclamado por un magnicidio, que ha ordenado su prisión y que ha pedido su captura internacional" para "obtener una decisión que, con la información completa, no obtendría".

También aporta documentación para denunciar el riesgo que supondría ingresar en la cárcel de El Encuentro, aludiendo a la supuesta muerte por asfixia de un reo también vinculado a Los Lobos o a denuncias sobre torturas.

Chavarría recuerda que en febrero fue interrogado en España, a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación con el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023, y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2025. Por ello, sospecha que su declaración contra el actual presidente le pone en riesgo.