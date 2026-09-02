Putin se reúne con representantes de China y Mongolia en el Foro Económico Oriental

Putin destacó con Ding el nivel "sin precedentes" de la cooperación con el gigante asiático, en particular en materia energética y atómica.

Pronosticó "un nuevo récord" de intercambios comerciales este año, tras alcanzar casi los 240.000 millones de dólares en 2025.

En la reunión también participaron el presidente de la mayor petrolera rusa (Rosneft), Ígor Sechin, y el empresario Oleg Deripaska, presidente del consorcio de aluminio RUSAL.

Además de agradecer el alto nivel de la delegación china presente en el foro, recordó la "sustancial y muy cálida" reunión que mantuvo el lunes en Kirguistán con el líder chino, Xi Jinping.

A su vez, en su encuentro con el jefe del gobierno mongol, calificó de "estratégicas" las relaciones con ese país vecino y recordó que más de 70 regiones rusas mantienen relaciones periódicas con Mongolia.

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Precisamente, Rusia negocia con ambos países el tendido del gasoducto Fuerza de Siberia-2, que puede suministrar hasta 50.000 millones de metro cúbicos de gas desde la península ártica de Yamal a China a través de territorio mongol.

Moscú y Pekín no se han puesto de acuerdo sobre el precio, pese a que los rusos están dispuestos a rebajar notablemente la tarifa, como hicieron en el caso de la India, otro gran importador de hidrocarburos rusos desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Putin llegó a Vladivostok, capital del Lejano Oriente ruso procedente de la capital kirguís, Biskek, donde asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el chino, iraní, indio y turco.