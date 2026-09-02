Rusia convoca al encargado de negocios alemán y rechaza la acusación de guerra híbrida

"Al Ministerio de Exteriores de Rusia ha sido citado el encargado de negocios de la República Federal Alemania en Moscú, Bernd Finke, en el marco de las acciones y declaraciones antirrusas realizadas la víspera por el gobierno alemán", informó Exteriores en un comunicado en Telegram.

Posteriormente, en un comunicado en su página web la diplomacia rusa precisó que a Finke "se le comunicó que la parte rusa rechaza firmemente las acusaciones absolutamente infundadas presentadas por Berlín sobre la implicación de Rusia en el supuesto incidente en el aeropuerto de Leipzig".

La decisión de las autoridades alemanas de cerrar el Consulado General en Bonn y la Casa Rusa es interpretada "como un nuevo paso en la senda de la completa destrucción del potencial de las relaciones bilaterales forjado por muchas generaciones de políticos rusos y alemanes".

"Berlín efectuó de manera deliberada una abierta provocación, cuyo objetivo es (realizar) una escalada en las relaciones ruso-alemanas. Las acciones de las autoridades alemanas recibirán una dura respuesta", resaltó.

El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, descartó por el momento una ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania, a la que acusó de elegir "la senda de la escalada"

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"Le daremos una oportunidad a la diplomacia, pero la diplomacia es una calle de doble dirección", comentó a la prensa local.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, vinculó anoche las acusaciones alemanas con la caída de popularidad de las autoridades del país europeo y, en particular, del canciller teutón Friedrich Merz.

"El canciller se encuentra en una posición difícil a nivel político. No goza de la confianza de sus ciudadanos. Y está claro por qué: porque no defiende los intereses nacionales", dijo el jefe del Kremlin al término de su participación en una cumbre en Kirguistán.

Putin aseguró que los errores económicos que cometen las autoridades germanas son "evidentes".

"Las empresas cierran, la gente pierde sus empleos y el nivel de vida cae. No está claro por qué se hace todo esto. Solo lo pueden explicar con la necesidad de contrarrestar a una Rusia agresiva", aseveró.

Putin subrayó que, "dada la caída en los índices de aprobación y las próximas campañas electorales, incluido en Sajonia, por ejemplo, surge naturalmente la cuestión sobre futuro político de la élite gobernante de Alemania”.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso Casa Rusa en Berlín.