Ucrania avisa a la organización de aviación civil del riesgo por aumento ataques a Rusia

"Urgimos a todos a evitarlo (el espacio aéreo ruso)", dijo en X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, al informar de la notificación transmitida oficialmente por Kiev a la OACI, un organismo de la ONU que tiene la función de coordinar a 193 países en materia de aviación civil.

Ucrania da este paso después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera anoche a las aerolíneas que vuelan a Rusia de que el espacio aéreo del país está dejando de ser seguro por la gran cantidad de drones que planea lanzar Kiev.

"Es nuestra decisión responsable la de notificar a la OACI y a todas las aerolíneas y Gobiernos para que tomen precauciones, aunque Rusia rechace cumplir con su responsabilidad de informarles", dijo en X el ministro ucraniano Sibiga sobre el aviso formulado hoy al organismo de la ONU.

La advertencia de Zelenski a las aerolíneas que vuelan en el espacio aéreo ruso fue calificada por el presidente ruso, Vladímir Putin, de "apelación al terrorismo de Estado" y ya ha provocado cancelaciones de vuelos internacionales.

Según medios rusos como el canal de información en Telegram Ostorozhno Nóvosti, la aerolínea turca Pegasus ha cancelado este miércoles 12 vuelos entre Turquía y Rusia.

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La escalada anunciada por Zelenski se produce después de que Rusia haya extendido en los últimos días a prácticamente toda la jornada la franja horaria en la que ataca con drones de larga distancia ciudades ucranianas de la retaguardia.

Kiev ha visto además caer de forma dramática este verano sus porcentajes de interceptación de misiles balísticos rusos debido al déficit del Ejército ucraniano en materia de los misiles interceptores para sistemas Patriot.

Rusia ya ha tenido que cerrar de forma temporal aeropuertos por los ataques ucranianos, pero el espacio aéreo del país sigue abierto a los vuelos civiles a diferencia de lo que ocurre en Ucrania, donde todo el transporte no militar es por tren o carretera tras el cierre del espacio aéreo decretado tras el comienzo hace más de cuatro años de la invasión a gran escala rusa.