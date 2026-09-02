Vivas se reunirá en Bruselas con comisarios de Migración y Mediterráneo y visitará el PE

Un portavoz de la Comisión Europea confirmó a EFE que Vivas "ha solicitado una reunión con los comisarios Brunner y Šuica, la cual se espera tenga lugar" y cuyos detalles, como la fecha concreta y el contenido que se tratará, se compartirán más adelante.

La propia comisaria para el Mediterráneo confirmó desde Newtownmountkennedy (Irlanda) este encuentro a su llegada al consejo informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.

"Me reuniré con el presidente de Ceuta la próxima semana. Vendrá a la Comisión Europea. Veremos cómo podemos ayudarlos mejor", dijo Šuica.

El presidente ceutí también visitará la Eurocámara, donde se reunirá con el líder del PPE, Manfred Weber, y con todas las delegaciones del partido en Bruselas, según confirmaron fuentes populares.

También se trabaja en un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que aún no está confirmado.

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El objetivo de Vivas será explicar de primera mano en las instituciones de la Unión Europea la situación que atraviesa Ceuta y poner sobre la mesa el problema derivado de la actual crisis, así como reclamar una respuesta acorde con las especiales circunstancias de la ciudad.

El viaje se plantea en un momento especialmente delicado para la ciudad, que continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria del pasado 30 de julio y sus efectos sobre los servicios públicos, la convivencia y la capacidad de respuesta de la Administración.