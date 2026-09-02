Wall Street abre en verde, casi plano, tras subir los bonos a 10 años a máximo desde 2023

A la apertura de la sesión, el Dow Jones sumaba 232 puntos, hasta los 52.999; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,13 %, hasta los 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,03 %, hasta las 26.107 unidades.

La Bolsa de Nueva York no protagonizó muchas oscilaciones en los primeros movimientos de la jornada mientras los inversores siguen pendientes al desarrollo de la vuelta de las hostilidades en Oriente Medio.

Sí lo hizo el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia para los endeudamientos a largo plazo como las hipotecas, alcanzó el 4,814 %, un nivel no visto desde noviembre de 2023.

La reanudación del conflicto ha renovado la preocupación de un estancamiento de la guerra en Oriente Medio que mantenga la inflación elevada y obligue a la Reserva Federal (Fed) a subir los tipos de interés.

Según el indicador de probabilidad FedWatch, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) apostará por subir los tipos de interés a una horquilla entre el 375 y el 4 % en la reunión entre el 15 y el 16 de septiembre.

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En otros mercados, el oro se revalorizó un 0,37 %, hasta 4.413 dólares la onza, y la plata un 0,77 %, hasta 65,87 dólares.