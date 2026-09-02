Wright asegura que más de 17 millones de barriles de petróleo cruzaron Ormuz el lunes

Wright afirmó en una entrevista con la cadena CNBC que el volumen de petróleo transportado por barco a través del enclave alcanzó un máximo desde el inicio del conflicto y que "Irán está perdiendo su capacidad de mantener como rehén a la economía mundial".

El secretario sostuvo, además, que las exportaciones de petróleo de la región incluso superaron ese día los niveles previos a la guerra si se suma el crudo que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos exportan a través de oleoductos que evitan Ormuz.

"Con o sin Irán, el petróleo y el gas seguirán saliendo de la región del golfo Arábigo, y eso está ocurriendo", dijo.

Antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, por el estrecho transitaban alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo y otros productos petrolíferos.

Sus cifras son superiores a las estimaciones de las empresas independientes que hacen seguimiento del tráfico marítimo por Ormuz, pero el secretario defendió que el Gobierno estadounidense dispone de "los mejores datos disponibles" y que estas compañías pueden no estar contabilizando buques que navegan "de forma encubierta" por el estrecho.

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Agregó que estas cifras muestran que "Irán está perdiendo su capacidad para interrumpir el tráfico marítimo" y que aunque siguen causando "algunas interrupciones", "están perdiendo esa carta".

Estados Unidos ha establecido un corredor marítimo junto a la costa de Omán para facilitar el paso de petroleros de sus aliados del golfo, que en ocasiones navegan de noche.

Sin embargo, Irán ha atacado repetidamente barcos que utilizan esta ruta y exige a los buques comerciales que empleen un corredor situado junto a sus aguas.

Entretanto, el precio del crudo estadounidense WTI, que ayer cerró por encima de los 90 dólares por barril después de que EE. UU. bombardease Irán por segunda vez en una semana, cotizaba esta mañana en 89,68 dólares el barril.

Washington y Teherán han reanudado los ataques cruzados tras casi un mes sin hostilidades y después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara una campaña de presión económica contra la República Islámica.