Alemania destina unos 250 millones de euros para el Fondo de Apoyo Energético de Ucrania

"El suministro energético sigue siendo una de las líneas del frente de esta guerra, por eso apoyamos a Ucrania en la protección y la reconstrucción de sus infraestructuras energéticas", dijo en un comunicado Katherina Reiche, ministra de Economía de Alemania.

"Ucrania sigue siendo objeto de graves ataques rusos contra la población y las infraestructuras civiles", recordó la ministra, que acompañó el anuncio de este nuevo apoyo, que llegará a Ucrania vía el banco gubernamental Instituto de Crédito para la Reconstrucción (KfW), con un llamamiento al resto de socios de Ucrania para que lleven a cabo esfuerzos adicionales para ayudar a Kiev.

"Una Ucrania libre también necesita unas perspectivas económicas sólidas y prosperidad en libertad", enfatizó Reiche.

El Fondo de Apoyo Energético a Ucrania, una iniciativa en la que Alemania es el mayor donante con un total que ahora alcanza los 810 millones de euros, se puso en marcha en 2022, año en que comenzó la invasión rusa contra el país del presidente Volodímir Zelenski.

Según el Gobierno alemán, gracias a las donaciones del fondo se han podido costear con 2.400 millones de euros los trabajos de reparación que han permitido restablecer el suministro energético a 1,4 millones de personas en Ucrania.